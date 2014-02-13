"Солдатською матір'ю" виявилась регіоналка, в якої нема синів

Жінка не має синів. Вона є матір'ю чотирьох доньок, пише Gazeta.ua.

"Це аморальна жінка, в якої немає совісті. Яка вона солдатська мати, якщо в неї лише доньки? Та й тих вона вселила в квартири дітей-сиріт. А тепер, за рішенням суду, не хоче їх звільняти. Користується своїм депутатським статусом Партії регіонів. Всіляко обслуговує владу. Ще фірма, яку пов'язують з її іменем, брала з людей гроші за відвідини пляжу. Про це весь Севастополь знає", - заявив депутат Севастопольської міськради Василь Зеленчук.

Колега Пруднікової переконаний, що акцію "солдатських матерів" "регіонали" організували, щоб дискредитувати Майдан.

Нагадаємо, що 11 лютого близько двадцяти жінок у білих футболках з написом "Солдатські матері" повисмикувати 94 дерев'яних хрести на вулиці Грушевського. В так званій буферній зоні між Майданом і урядовим кварталом. Хрести із мішками зі снігом 7 лютого майданівці встановили в пам'ять загиблим та зниклим без вісти.

Приблизно у тому місці стояв один з вбитих активістів Михайло Жизневський, коли в нього влучив снайпер.

До барикад жінки спустилися зі сторони урядового кварталу. Його кордони охороняють внутрішні війська та "Беркут". Деяким "солдатським матерям" на вигляд було до 30-ти років.