Сьогодні на Майдані продовжать будівництво нових барикад

Зведення нових барикад з будівельного сміття та мішків з піском на столичному Майдані продовжиться сьгодні.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН один з комендантів Майдану, народний депутат Степан Кубів.

За його словами, вчора ввечері будівництво барикад було призупинено через те, що пісок на Майдан Незалежності ще не було доставлено.

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Як сказав Кубів, в основу барикад буде покладено мішки з піском, а верхня частина буде складатися з мішків з будівельним сміттям для того, щоб конструкція не роз'їхалась.

Через теплу погоду за минулу ніч барикади зі снігу ще більше розтанули. Їхня висота зарах не перевищує в середьному 2 м.