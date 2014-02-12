Барикади на Майдані укріплюватимуть мішками з піском
12:40, 12 лютого 2014Політика
0 0
Барикади на Майдані Незалежності в Києві замість мішків зі снігом будуть укріплювати мішками з піском.
Снігові барикади замінять пісочними
Про це в коментарів УНІАН розповів один з комендантів Майдану, народний депутат Степан Кубів.
Читайте такожНа Майдані в Києві спокійно, барикади поступово танутьВін розповів, що пісок та порожні мішки вже закуплено і вони знаходяться на складах в Києві. Звідти “малим транспортом” мішки з піском доправлятимуть на Майдан для укріплення барикад.
Читайте такожУ небайдужих киян не вийшло розібрати барикаду
Розпочнуть роботи з укріплення барикад з вулиці Грушевського і з вулиці Інститутської. Планується, що таким чином будуть замінені всі барикади зі снігу, які внаслідок теплої погоди стали інтенсивно танути.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter