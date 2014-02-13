У Херсоні затримали хлопців, які кидали «коктейлі Молотова» в офіс ПР

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зі зв'язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, до міліції надійшла оперативна інформація про те, що група молодих людей планує протиправні дії біля офісу однієї з партій. Приблизно о 4-й години ночі співробітники міліції затримали зловмисників біля обласного Палацу молоді та студентів (ПМС) на вул. Перекопській. Агресивно налаштовані молоді люди під час затримання чинили опір.

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У повідомленні говориться, що на момент затримання екстремісти встигли кинути три пляшки із запальною сумішшю в приміщення офісу Дніпровської районної організації Партії регіонів, розташоване на 2-му поверсі ПМС. Займання не сталося, оскільки одна пляшка не потрапила у вікно, друга застрягла між подвійною віконною рамою, третя просто не розбилася.

Під час огляду місця події встановлено, що зловмисники розбили скло в офісі політичної партії, кинувши пляшку з легкозаймистою сумішшю. Також оперативники вилучили пакет із залишками цієї речовини, рукавички і ніж.

В результаті інциденту майно офісу партії не було пошкоджене.

Затриманих доставили до Дніпровського райвідділу міліції. Всім затриманим від 22 до 24 років, вони безробітні. Хлопці розповіли, що є прихильниками радикальних поглядів. Враховуючи події, які відбуваються в державі, вирішили приєднатися до безладів.

«Ми з'ясували, що легкозаймисту суміш правопорушники виготовили в приміщенні гаража. Технологію приготування дізналися в Інтернеті, а необхідні компоненти придбали в будівельному магазині», – повідомив начальник УБОЗ облУМВС Гліб Мельниченко.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Дніпровського райвідділу міліції УМВС почато кримінальне провадження за ч.3 ст.15 (замах на злочин) і ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.