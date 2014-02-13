«УДАР» не буде входити до складу коаліційного уряду - Кличко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав журналістам.

«Ми дуже не хочемо, щоб змінювалися особи, а система залишалася такою самою. Ми багато разів були свідками того, що мінялися одні персонажі на інших, а проблеми, які існують на сьогодні, залишаються», - зазначив Кличко.

«Ми говоримо про перезавантаження влади і про баланс влади, який був би можливим під час переходу до Конституції 2004 року», - сказав він і додав, що тільки за таких умов партія «УДАР» готова формувати технічний перехідний уряд, «де ми чітко розуміли б, які реформи ми зможемо здійснити».

Читайте такожКличко відмовився стати гуманітарним віце-прем'єром

На запитання про те, як партія «УДАР» відреагує на те, якщо ВО «Свобода» або ВО «Батьківщина» увійдуть до складу коаліційного уряду з Партією регіонів, Кличко сказав, що «це право кожної політичної сили брати участь у тому чи іншому уряді, але у тій системі координат, яка створена владою, партія «УДАР» себе не бачить».

«Ми не хочемо ставати одним з механізмів сьогоднішньої влади. Ми готові брати на себе відповідальність лише у тому разі, якщо відбудеться перезавантаження влади», - сказав Кличко.

Читайте такожУ ПР чекають, що Янукович подасть кандидатуру прем'єра наступного тижня

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого голова парламенту Володимир Рибак заявив на зустрічі з членами Парламентської асамблеї НАТО, що Президент України Віктор Янукович погоджується на створення коаліційного уряду.

Рибак нагадав, що Президент України запропонував, щоб посаду прем'єр-міністра обійняв представник опозиції. Вимоги надати право опозиції формувати весь склад уряду керівник парламенту вважає «ультиматумом і диктатом».

Читайте такожЯнукович погоджується на створення коаліційного уряду - Рибак

Рибак підкреслив, що Президент погоджується на створення коаліційного уряду.

«Така можливість ще є, - сказав він. - Країна не може бути без уряду».

Нагадаємо, 25 січня Янукович запропонував лідеру фракції "Батьківщина" Арсенію Яценюку посаду прем'єр-міністра, а лідеру партії «УДАР» Віталію Кличку - віце-прем'єра з гуманітарних питань.

27 січня після переговорів між представниками влади і опозиції член робочої групи з врегулювання політичної ситуації, міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що Яценюк відмовився очолити уряд.

28 січня Микола Азаров подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Президент прохання про відставку задовольнив, а також відправив до відставки весь Кабінет міністрів.

5 лютого Яценюк заявив, що готовий очолити уряд за умови відновлення дії Конституції в редакції 2004 року і формування Кабінету міністрів виключно опозицією.