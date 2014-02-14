Чечетова закидали обгортками від цукерок

Як передає кореспондент УНІАН, на розі вулиці Інститутська та Шовковична колона бійців самооборони зустріла Чечетова.

Відразу декілька десятків активістів оточили його й почали вигукувати: “Диригент!”, “Бидло!” і “Ганьба!”. Після цього командири загонів самооборони вивели Чечетова з оточення й провели народного депутата за міліцейський кордон на вулиці Шовковичній в бік будівлі Верховної Ради.

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