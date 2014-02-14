Чечетова закидали обгортками від цукерок
17:15, 14 лютого 2014Політика
0 0
Члени Самооборони Майдану закидали народного депутата від Партії регіонів Михайла Чечетова обгортками від цукерок.
Чечетова зустрів загін Самооборони Майдану
Як передає кореспондент УНІАН, на розі вулиці Інститутська та Шовковична колона бійців самооборони зустріла Чечетова.
Відразу декілька десятків активістів оточили його й почали вигукувати: “Диригент!”, “Бидло!” і “Ганьба!”. Після цього командири загонів самооборони вивели Чечетова з оточення й провели народного депутата за міліцейський кордон на вулиці Шовковичній в бік будівлі Верховної Ради.
Читайте такожБійці ВВ поховалися за автомобілі під час ходи Самооборони Майдану
Чечетов потрапив у руки мітингувальників
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter