Зовнішній тиск зустріне спротив в Україні - Янукович

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Віталію Коротичу, яке сьогодні транслював телеканал «Інтер».

«Будь-який зовнішній тиск на Україну він буде зустрічати не менший супротив тут, в Україні. І навколо цього також буде об’єднуватись суспільство. Втручатись в наші справи ми не повинні дозволяти нікому», - наголосив він.

Янукович підкреслив, що Україна зацікавлена мати гарні, добрі відносини з Європейським Союзом, з Росією, зі Сполученими Штатами, з Китаєм.

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«Я хочу сказати, що зараз на порядку денному стоїть питання, стратегічне питання оновлення стосунків з Європейським Союзом, з Росією, зі Сполученими Штатами Америки, з Китаєм», - наголосив він.

Янукович пояснив, що стратегія України повинна бути спрямована на захист національних інтересів. «Нас це ніколи не влаштує», - сказав він.

За його словами, Україна сьогодні веде переговори з Європою, з Росією, зі Сполученими Штатами Америки. «Ми роз’яснюємо, що Україна – це суверенна держава, незалежна держава, і якщо ми приймаємо будь-які рішення, вони повинні відповідати національним інтересам», - сказав Янукович.