МВС вважає, що причиною загибелі учасника Автомайдану могло бути самогубство

Факт події УНІАН офіційно підтвердили в прокуратурі Запорізького району, на території якого виявлено автомобіль з тілом загиблого.

Як розповів УНІАН заступник прокурора Запорізького району Запорізької області Денис Ілієнко, дійсно, 13 лютого о 9.45 від водія, який став свідком події, надійшло повідомлення, що на дорозі між селами Червоний Яр та Івангород горить автомобіль Тойота-Корола. На місце негайно виїхали співробітники МНС. Після гасіння в повністю згорілому автомобілі було виявлено тіло чоловіка, ймовірно, власника авто.

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На сьогодні призначено низку експертиз з метою встановлення причини загоряння і місця загоряння, також проводиться ДНК-експертиза останків тіла. За попередніми даними, загиблий місцевий підприємець - власник авто.

Оскільки однозначно причину загибелі не встановлено, матеріал внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 - вбивство. Створено слідчо-оперативну групу, яка на даний момент, за словами Ілієнко, розглядає 5 версій події.

«На сьогоднішній день розглядається низка версій. Зокрема, встановлено, що на загиблого були взяті кредити у кількох банках і протягом тривалого часу він намагався їх погашати переакредитовуючи. Також з розмови з рідними встановлено, що останнім часом під тиском особистих проблем загиблий неодноразово говорив про самогубство», - розповів Ілієнко, зазначивши, що в розробці ще кілька версій.