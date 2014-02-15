В Одесі сьогодні відбудеться Всеукраїнський форум Євромайданів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Євромайдан-Одеса, в даний час відбувається реєстрація делегатів. Всього очікується участь близько 80 чоловік із різних областей України. Форум запланований на два дні – 15-16 лютого.

"Поки що спокійно, але «тітушками» кишать кілька одеських санаторіїв: «Біла Акація», «Магнолія», які розташовані на Французькому бульварі, і Горького - на 15-й станції Великого Фонтану. Персонал скаржиться, що вони поводяться огидно, плюють на підлогу, лаються матом і псують майно...", - повідомили у прес-службі.

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"Вчора пізно ввечері була провокація. Міліція нагрянула до місця, де тренувалися хлопці, що забезпечують охорону місцевого Євромайдану. Це сталося на Фонтанській дорозі. Під`їхало 15 міліцейських машин. Хлопців, близько 20 чоловік, поклали обличчям на підлогу. Шукали «бандерівців», але всі виявилися одеситами. Одного – Юхима Юрковецького – тримали в Київському райвідділі майже до двох ночі. Відпустили, коли приїхав адвокат", - сказали у прес-службі й зазначили, що місце проведення форуму не розголошується.

Як повідомляв УНІАН, перший Всеукраїнський форум Євромайданів відбувся в Харкові 11-12 січня.