У Криму побили американця, друзі якого підтримують Євромайдан

Американцеві дісталося за те, що він перебував у компанії друзів, які підтримують Євромайдан, пишуть 15 хвилин.

"Це те, що з вами буде, якщо ви будете стояти з кимсь у Сімферополі, хто, коли його запитали, заявив, що підтримує Євромайдан. Ганьба. Соромно!", - так підписав свою фотографію Джеффрі Луббі на сторінці у соцмережі.

За інформацією американця, з його друзями все в порядку. "Але я пишаюся ними, бо вони висловлюють свої погляди, не застосовуючи насильства! Вони не фашисти, просто мирні люди, які нікого не чіпають. Висновки робіть самі, будь ласка. Україна потребує вас", - написав Луббі.

Довідка. Проект "Диверсифікація і підтримка туристичного сектору Криму" реалізується на кошти ЄС за підтримки Міністерства курортів і туризму АРК. Мета проекту - сприяння диверсифікації індустрії туризму в Криму і створення більш збалансованого і привабливого туристичного продукту. Для цього ЄС виділив 5 мільйонів євро.