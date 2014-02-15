Шуфрич вважає, що конституційна реформа - питання особистих інтересів опозиції

На його думку, якщо «УДАР» в надії на крісло для свого лідера пропонує легкі зміни і сильну президентську владу, то інші політичні сили б'ються за особисті інтереси.

Читайте такожУДАР представив у Раді свій проект Конституції«Так, «Батьківщина», піклуючись про прем'єрство Арсенія Яценюка, хоче сильний уряд і фактично виключає вплив Президента на державні справи. «Свободівці» ж, погодившись подати проект разом з «Батьківщиною», ввели в оману всіх своїх послідовників, порушивши програму партії про сильну президентську владу в країні», - сказав він.

«Хочеться вірити, що якщо дійде до голосування, то політичні сили, які весь час заявляють про свою єдину позицію, дійсно проголосують, і в залі буде знайдений консенсус з питання внесення змін до Конституції. Причому це рішення підтримають не менше 400 депутатів», - додав Шуфрич.