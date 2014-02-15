У Вінниці відбулося народне віче

Як передає кореспондент УНІАН, під час віче, яке відбулось на площі Театральній, люди вигукували «Банду геть!» й стояли із прапорами й символікою України, партій «Батьківщина» та «Свобода».

Участь у віче взяли депутати Верховної Ради Володимир Яворівський, Андрій Мохник, депутати обласної ради та члени Народної ради.

«Я багато часу приділяю захисту активистів, відносно яких відкривають справи і яким обирають запобіжні заходи та здійснюється тиск через їх громадську позицію. Саме в цьому я бачу своє першочергове завдання. Нажаль, згідно риторики влади, є побоювання, що з 17 лютого ситуація дещо зміниться і не в кращу сторону. Взагалі то, я вважаю, що закон про амністію, мав би прийматись без будь-яких умов до учасників акцій», - сказав під час віче депутат вінницької обласної ради Олексій Порошенко.

Читайте такожВінницький суд відмовився виганяти мітингувальників з ОДАОкрім того, з 13 лютого на площі Театральній встановлено піаніно, яке налаштували фахівці, а місцеві художники пофарбували у жовто-блакитний колір та нанесли орнамент й кожен бажаючий міг сьогодні на ньому виконати музичні твори.

Як повідомляв УНІАН, станом на 11 лютого, за інформацією Управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області, підозрюваними у справі в захопленні протестувальниками проти влади будівлі обладміністрації є 6 людей, обшуки проведені у 10 осіб.

Вінницький міський суд змінив запобіжний захід з арешту на домашній арешт трьом підозрюваним в організації захоплення Вінницької обладміністрації.

25 січня у Вінниці, як тільки почалася позачергова сесія обласної ради, мітингувальники почали штурм і захопили приміщення ОДА та облради. Того ж дня оголошено про створення Народної ради в області, а за фактом захоплення приміщення Вінницької ОДА та обласної ради розпочато досудове розслідування. Також в результаті домовленостей влади й опозиції, з 31 січня протестуючі, які захопили будівлю Вінницької обласної державної адміністрації, безперешкодно почали пропускали в будівлю співробітників ОДА й облради, а вже 3 лютого повністю розібрано барикади перед адмінбудівлею. Для діяльності Народної ради виділено приміщення з трьох кімнат у дворі облдержадміністрації, сама ж адмінбудівля на сьогодні звільнена від мітингувальників.

Слідчий відділ Вінницького міського відділу міліції розслідує кримінальне провадження, відкрите 13 лютого за фактом крадіжки намету, встановленого на площі Театральній у м. Вінниці, в якій розташовувалась громадська приймальна одного з народних депутатів.

За словами обласних опозиційних лідерів, міліція обіцяла знайти намет, який є власністю депутатів ВР Володимира Яворівського і Андрія Мохника, протягом трьох діб.