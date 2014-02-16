Мітинги Автомайдану відбулися у США, Італії та Англії

У Лондоні також відбувся вже 60-й за рахунком мітинг. Про це повідомляє VIDIA.

У Рочестері, що в США, перед Автомайданом молилися за мир в Україні, згодом проїхались містом з прапорами та символікою на автомобілях.

Свій другий Автомайдан провели в Чикаго. Тут акцію організував молодий діаспорянин Михайло Глебів, який зі своїм братом провів кілька ночей на Майдані у Києві.

Українці в Італії також провели Автомайдан у місті Трівенето. На авто були надписи “Янукович – Диктатор” та заклики до італійців “Допоможіть Україні!”.

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У Лондоні українці провели, за даними активістів, вже 60-у акцію на підтримку Євромайдану. Цього разу пікетували Посольство Росії, де вимагали “прибрати руки від України”. Згодом вирушили до будинку Пінчука з гаслами “Пінчук, зроби свій вибір!”.

У неділю лондонські українці зберуться на свою 61-у акцію, яка відбудеться біля посольства України.