Міліція повідомила, що біля КМДА невідомі у масках чинили опір правоохоронцям

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, наразі триває перевірка за фактом вчинення опору працівникам столичної міліції. «Правоохоронці приїхали до КМДА перевірити інформацію, яка надійшла по лінії 102, про те, що невідомі проникли до кількох службових кабінетів мерії. Проте у приміщення їх не пустили представники так званої комендатури. За кілька хвилин співробітників міліції оточили невідомі в масках, касках та з палицями в руках. Спочатку нападники зірвали з кількох правоохоронців погони, потім пошкодили формений одяг. Далі невідомі почали наносити працівникам міліції удари палицями», - зазначається у повідомленні.

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У главку наголосили, що після приїзду до райуправління співробітники міліції склали відповідні рапорти про подію. Інформацію було зареєстровано відповідним чином. Триває подальша перевірка.

Наразі двох правоохоронців доставлено до лікарні для надання медичної допомоги, повідомили у ВЗГ.