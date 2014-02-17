Прокуратура Дніпропетровської області закрила три кримінальні справи за фактами масових заворушень

На Дніпропетровщині закрито три кримінальні справи за фактами масових заворушень / dp.vgorode.ua

Як УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури, провадження закрито на виконання вимог Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань».

Крім того, згідно з повідомленням, процесуальними керівниками прокуратури направлено для розгляду до судів клопотання про звільнення 28 осіб від кримінальної відповідальності, яким було повідомлено про підозру в участі в масових заворушеннях та посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ч.1 ст. 294 та ст.348 КК України).

Як повідомляв УНІАН, у період з 26 по 30 січня п.р. в Дніпропетровській області затримано 43 осіб за підозрою в участі в масових заворушеннях біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації. З них 26 осіб за рішенням суду були заарештовані.