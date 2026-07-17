Австралія успішно випробувала нову систему ПРО з ракетою SM-2

Під час запуску ракети було інтегровано австралійський радар, який взаємодіяв із американською системою управління озброєнням.

Австралія провела успішний бойовий пуск з прототипу наземної системи ПРО з ракетою Standard Missile-2 (SM-2). Про це повідомив уряд країни.

Таке випробування відбулося під час навчань Taipan Strike 26 на полігоні Вумера в штаті Південна Австралія.

Зазначається, що для перехоплення повітряної цілі застосували зенітну ракету SM-2, яка є однією з основних зенітних ракет корабельної системи протиповітряної оборони Aegis. Ця зброя призначена для перехоплення літаків, крилатих ракет та деяких інших повітряних цілей на середніх дистанціях.

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"Під час запуску ракети було інтегровано австралійський радар, який взаємодіяв із американською системою управління озброєнням та ракетною пусковою установкою, що дозволило збити крилату ракету-мішень за допомогою австралійської ракети. Цьому передував період тісної співпраці, інновацій та інженерних розробок, спрямованих на створення цього успішного прототипу", - наголосили в уряді.

Вже під час випробувань прототип системи успішно вразив крилату ракету-мішень.

Також відомо, що інтеграцію радара з бойовою системою Aegis виконали австралійська компанія CEA Technologies та американська компанія Lockheed Martin.

"Ці перші в своєму роді випробування з бойовими пострілами є практичною демонстрацією того, як Збройні сили Австралії співпрацюють зі своїми партнерами та місцевою промисловістю для забезпечення критично важливих оборонних можливостей - зміцнюючи наш суверенітет та сприяючи безпеці австралійців", - висловився віце-прем’єр-міністр Річард Марлз.

Своєю чергою начальник ВПС країни, маршал авіації Стівен Чаппелл наголосив:

"Taipan Strike 26 - це інтегрована операція з протиповітряної та протиракетної оборони під керівництвом ВПС, спрямована на вивчення варіантів можливостей протиповітряної оборони середньої дальності для прийняття обґрунтованих рішень щодо придбання військових ресурсів. Успіх навчань з бойовими стрільбами Taipan Strike 26 є ще одним свідченням міцності наших партнерських відносин, а також нашої тісної взаємодії з промисловістю".

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