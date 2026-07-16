У EGS безкоштовно роздають одразу дві гри, одна з них – з українським перекладом

Акція триватиме до 23 липня.

Цього тижня магазин EGS вирішив порадувати своїх користувачів одразу двома іграми. Перша з них – ностальгічна пригода у стилі 90-х Echo Generation. Друга – психологічний хоррор Luto.

Echo Generation вийшла у 2021 році, але в EGS роздають покращену версію Midnight Edition. Головні герої протистоять монстрам, привидам та іншим нечистим силам, що заполонили їхнє рідне містечко. За атмосферою гру порівнюють із серіалом "Дуже дивні справи", фільмами Стівена Спілберга та Девіда Лінча.

У Steam гра має 92% позитивних відгуків, у яких хвалять ностальгічну атмосферу дев'яностих, стильний дизайн і приємний саундтрек. Також є українська локалізація.

Відео дня

Luto – це психологічна пригода від першої особи, де головний герой з незрозумілих причин не може покинути свій дім. Сюжет у грі розкривається не через діалоги, а через оточення і візуальні метафори. До переваг відносять глибоку атмосферу, чудовий саунд-дизайн та психологізм.

Обидві гри можна додати до своєї бібліотеки лише протягом 7 днів – до вечора 23 липня. Цього дня розпочнеться роздача карткової гри Foretales.

Раніше Valve оприлюднила графік усіх розпродажів у Steam до середини 2027 року. Компанія щороку підбирає нові теми для фестивалів, щоб привернути увагу до найрізноманітніших ігор.

Тим часом у PS Store стартував великий літній розпродаж. Зі значною знижкою можна придбати Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II та інші ігри.

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