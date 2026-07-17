Китай побудував копії американського корабля, літаків та військової бази: для чого йому це потрібно

Неподалік від морських мішеней китайські військові розгорнули макети американських бойових літаків та злітно-посадкові смуг.

У пустелі Такла-Макан на заході Китаю побачили повнорозмірні макети американських бойових кораблів та винищувачів, які військові використовують для підготовки до можливого конфлікту з Тайванем і США. Про це пише видання The Telegraph з посиланням на аналіз супутникових знімків.

На знімках зафіксовано деталізований тривимірний макет американського есмінця класу Arleigh Burke, який звели посеред пустелі за шість місяців.

Цікаво, що модель отримала повну щоглу та копії радарного обладнання для калібрування головок самонаведення китайських ракет.

Відео дня

Також неподалік від морських мішеней китайські військові розгорнули макети американських бойових літаків та злітно-посадкові смуги. На знімках помітно копії винищувачів п’ятого покоління F-22 і F-35, а також четвертого покоління F-16. Частина макетів літаків F-22 i F-35 на штучних злітно-посадкових смугах уже має видимі руйнування та сліди уражень.

Окрім цієї техніки, китайці відтворили точну копію найбільшої військово-морської бази США в Японії - Йокосука. На території цього макету видно численні кратери від прильотів балістичних ракет поруч із копіями пришвартованих кораблів.

Важливо, що для тестування точних ударів по копіях американських та тайванських об’єктів Китай застосовує свій арсенал далекобійної зброї. Зокрема, йдеться про протикорабельні ракети YJ-21 і YJ-17, а також балістичні ракети DF-27 із дальністю дії до 8000 км.

Китайська зброя - останні новини

Нещодавно у рамках спільних оборонних навчань армія Китаю була задіяла найбільшу у світі самохідну гаубицю стандарту НАТО - 203-мм артилерійську систему M110.

Фінальною фазою сценарію навчань було вогневе знищення ключових районів, під час якого артилерійські підрозділи відпрацьовували нанесення зосередженого вогню по імітованих силах противника, які створили плацдарми після десантної висадки.

У рамках навчань гаубиці, що входять до складу 21-го артилерійського командування армії, були розгорнуті на розсередованих вогневих позиціях, створених у співпраці з цивільними об’єктами, де екіпажі відпрацьовували маскування, заходи безпеки та завдання щодо ведення швидкісного вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: