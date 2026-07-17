Росіяни скинули 5 КАБів на Суми. є влучання в центрі міста

Загалом через удари по Сумській області поранення дістали 15 осіб, в тому числі дитина.

Під ранок російські окупанти завдали ударів керованими авіабомбами (КАБ) по території міста Суми.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Попередньо, зафіксовано п’ять ударів КАБ. Від попереднього удару КАБ по околиці Сум минуло менше шести годин", - зазначив очільник ОВА.

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За даними Григорова, є влучання по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста, зокрема два удари – в центральній.

"В одному з епіцентрів удару пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля. У будівлях навколо вибиті сотні вікон. Обстеження територій продовжується. На місцях працюють усі необхідні служби", додав Григоров.

За його словами, інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється.

Крім того, за даними управління Нацполіції Сумської області, загалом через російські удари по регіону поранення дістали 15 осіб, в тому числі одна дитина.

У Нацполіції додали, що на трасі Суми-Білани внаслідок влучання БпЛА біля авто постраждала 4-річна дівчинка.

"Минулої доби ворог застосовував проти мирного населення керовані авіабомби, РСЗВ, артилерію, міномети та БпЛА різних типів", - йдеться у повідомленні.

Удари росіян по Сумах

15 липня росіяни вдарили по Сумах, внаслідок чого загинули троє людей, 17 - постраждали. Тоді один з КАБів влучив поблизу медичних закладів.

11 липня Росія також вдарила по Сумах. Тоді загинуло 5 осіб, кількість поранених склала 31 особу, семеро з яких були госпіталізовані.

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