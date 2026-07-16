Український дрон-перехоплювач вдруге збив потенційний носій ракет 'Бандероль'

Російський безпілотник "Оріон" може нести бойове навантаження масою до 200 кг і має бойовий радіус дії до 250 км.

Український дрон-перехоплювач збив російський безпілотник "Оріон", який може нести крилаті ракети S8000 "Бандероль", повідомили у Facebook бійці підрозділу "Пришельці" 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Примітно, що це вже другий випадок, коли "Оріон" вдалося збити дроном-перехоплювачем.

Зазначається, що до обох успішних перехоплень причетні підрозділи, які підтримує фонд "Повернись живим" у рамках проєкту "Дронопад".

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Наводяться дані, що російський безпілотник "Оріон" може нести бойове навантаження масою до 200 кг і має бойовий радіус дії до 250 км. Максимальна тривалість його польоту становить до 30 годин, а практична висота польоту – близько 8 тис. метрів.

Як зазначається в повідомленні, вартість "Оріона" сягає $5 000 000. Він здатний нести не тільки авіабомби, а й ударні "Бандеролі", якими противник тероризує українські міста.

Ракета "Бандероль"

"Мілітарний" повідомив, що саме з дрона "Оріон" російські окупанти почали застосовувати нову крилату ракету S8000 "Бандероль".

Як стверджується, її максимальна швидкість становить 620–650 км/год, а крейсерська – 520–560 км/год.

Зазначається, що для польоту ракета використовує китайський турбореактивний двигун виробництва Swiwin масою 8,5 кг. Максимальна тяга двигуна (при 65 000 об/хв) становить 81,6 кгс. Видання зазначає, що з урахуванням цих характеристик дальність польоту ракети сягає 500 км.

"Бандероль" оснащена бойовою частиною типу ОФБЧ-150 загальною масою 114,3 кг, з яких 49,5 кг припадає на вибухову речовину. Відомо, що як вибухову речовину використано октоген з алюмінієвим порошком, а пластифікатором є циклотетраметилентетранітрамін.

Російська ракета "Бандероль": останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів, що росіяни можуть запускати по Україні щодня по чотири ракети "Бандероль". Флеш розповів, що Росія на цей рік запланувала виробництво 120 таких ракет на місяць. Однак, на його думку, завод ще не досяг планового показника виробництва. Флеш повідомив, що ракета може запускатися з повітряних носіїв і, ймовірно, з установки РСЗВ "Торнадо". Вона оснащена боєголовкою ОФБЧ-150 із 50 кг вибухової речовини.

Також ми писали, що пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України підтвердила, що на тимчасово окупованому росіянами півострові в місті Керч було знищено два російські дорогі ударно-розвідувальні безпілотники "Оріон". Росіяни розмістили їх на території аеропорту. У ГУР зазначили, що "Оріон" – це ударно-розвідувальний апарат, який виробляє російська група компаній АТ "Кронштадт". Орієнтовна вартість двох знищених дронів становить понад 10 мільйонів доларів.

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