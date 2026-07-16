Рух Південним мостом у Києві частково обмежать: як проїхати

Це пов’язано з ремонтними роботами.

З 12:00 17 липня до 08:00 20 липня буде частково обмежено рух Південним мостом у Києві. Про це на своєму сайті повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київавтошляхміст".

"Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття проїжджої частини мосту в напрямку з лівого на правий берег р. Дніпро", - пояснили в КМДА.

Так, ремонтні роботи виконуватимуться в першій смузі руху цілодобово. Тож на час ремонту рух транспорту організують другою та третьою смугами.

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"У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з транспортом у Києві

Як повідомляв УНІАН, з 15 липня у Києві запрацювали нові тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Зокрема, вартість одного разового квитка на метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус чи фунікулер тепер становить 30 гривень. Необмежена кількість поїздок на місяць коштує 3 тисячі 656 грн.

Олександр Гречко, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" та транспортний аналітик, зауважив, що підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті було зроблене для того, щоб приватні перевізники могли безперешкодно підняти тарифи та переманювати пасажирів.

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