Рух Південним мостом у Києві частково обмежать: як проїхати

З 12:00 17 липня до 08:00 20 липня буде частково обмежено рух Південним мостом у Києві. Про це на своєму сайті повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київавтошляхміст".
"Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття проїжджої частини мосту в напрямку з лівого на правий берег р. Дніпро", - пояснили в КМДА.
Так, ремонтні роботи виконуватимуться в першій смузі руху цілодобово. Тож на час ремонту рух транспорту організують другою та третьою смугами.
"У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться у повідомленні.
Ситуація з транспортом у Києві
Як повідомляв УНІАН, з 15 липня у Києві запрацювали нові тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Зокрема, вартість одного разового квитка на метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус чи фунікулер тепер становить 30 гривень. Необмежена кількість поїздок на місяць коштує 3 тисячі 656 грн.
Олександр Гречко, співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" та транспортний аналітик, зауважив, що підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті було зроблене для того, щоб приватні перевізники могли безперешкодно підняти тарифи та переманювати пасажирів.