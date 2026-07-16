В Україні змінилися ціни на яйця: скільки сьогодні коштує десяток

Середня ціна упаковки з 10 яєць торгової марки "Квочка" наразі становить близько 59,30 гривні.

Курячі яйця в українських магазинах продовжують втрачати в ціні після весняного подорожчання. Про це повідомляється на порталі "Мінфін".

Фасовані курячі яйця в Україні у липні помітно подешевшали. Середня вартість десятка становить близько 60 гривень, що приблизно на 7 гривень нижче за показник червня.

Популярні бренди курячих яєць продаються приблизно за однаковою ціною: упаковка з 10 яєць "Квочка" в середньому коштує 59,30 гривні, а "Ясенсвіт" – 59,50 гривні. Однак у різних магазинах вартість продукції може відрізнятися через акції та цінову політику торговельних мереж.

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У Novus упаковка з 10 яєць "Квочка" коштує 58,99 гривні, тоді як в Auchan за цей самий товар потрібно заплатити 59,60 гривні. Яйця "Ясенсвіт" в Auchan продаються за 60 гривень, а в Megamarket їхня вартість становить 64,50 гривні за десяток.

В окремих торговельних мережах яйця можна придбати дешевше. Так, в АТБ десяток яєць "Квочка" можна купити за 53,50 гривні, тоді як упаковка яєць "Ясенсвіт" коштує 58,40 гривні.

За словами експертів, зниження цін на яйця влітку є традиційним явищем для ринку. Воно пояснюється сезонним зростанням виробництва у птахівничих господарствах. Спеціалісти кажуть, що восени ситуація може змінитися – через зменшення пропозиції вартість продукції може почати поступово зростати.

Ціни на продукти в Україні – інші новини

На початку тижня УНІАН писав, що в Україні продовжується зниження цін на овочі нового врожаю з традиційного "борщового набору". Винятком стала білокачанна капуста – її вартість практично не змінилася.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, у липні-серпні ціни на продукти в Україні залишатимуться відносно стабільними. Водночас овочі нового врожаю, найімовірніше, продовжать дешевшати через сезонне зростання пропозиції.

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