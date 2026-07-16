Україна не причетна до загибелі головного інженера ЗАЕС від дрона, - МЗС

Раніше Росі виступила зі звинуваченням в юік України через загибель головного інженера.

Міністерство закордонних справ України відкидає бездоказові звинувачення Російської Федерації щодо нібито причетності України до загибелі особи від удару дроном поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у заяві МЗС.

"Жодних незалежних підтверджень російської версії або доказів причетності України не представлено, а інформація російських окупаційних структур не може вважатися достовірною", - сказано у заяві.

Як відзначають МЗС, важливо враховувати ширший контекст російських звинувачень, а саме постійне та цілеспрямоване нагнітання Росією ситуації навколо ЗАЕС та міста Енергодар, російські атаки на працівників станції, її об’єкти та цивільну інфраструктуру міста, залякування міжнародної спільноти загрозою ядерного інциденту та спроби представлення України як джерела небезпеки. Крім того, паралельно російська сторона посилює політичний тиск на Генерального директора МАГАТЕ, намагаючись перекласти на Україну відповідальність за наслідки російської окупації.

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"Першопричиною всіх загроз навколо Запорізької АЕС залишається її незаконне захоплення, мілітаризація та використання Російською Федерацією у воєнних цілях. Рада керуючих і Генеральна конференція МАГАТЕ неодноразово вимагали від Росії вивести зі станції весь військовий та інший неавторизований персонал, припинити незаконне управління ЗАЕС і повернути її під повний контроль компетентних органів України", - йдеться у заяві.

Зокрема, відзначається, що Москва свідомо ігнорує ці рішення, продовжуючи утримувати на українському ядерному об’єкті свої війська, представників "Росатома", створену нею окупаційну адміністрацію та не полишає планів інтеграції до Єдиної енергетичної системи РФ.

"Україна очікує, що Секретаріат МАГАТЕ буде дотримуватися принципів об’єктивності, неупередженості та фактологічної виваженості, уникатиме дій, що можуть бути розцінені як легітимація російської окупаційної адміністрації на ЗАЕС", - наголошується у заяві.

Разом з тим, Україна закликає міжнародне співтовариство не піддаватися на російські інформаційні маніпуляції та посилити тиск на державу-агресора з метою виконання нею рішень Ради керуючих і Генеральної конференції МАГАТЕ, демілітаризації та деокупації ЗАЕС і міста Енергодар та якнайшвидшого повернення станції під повний контроль її законного українського оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Повернення станції під повний український контроль є не політичним побажанням, а безальтернативною вимогою міжнародного права та необхідною передумовою збереження ядерної безпеки в Європі", - підсумовується у заяві.

Смерть інженера ЗАЕС

За даними Reuters, раніше Російська Федерація виступила із заявою про те, що головний інженер на окупованій Запорізькій АЕС нібито загинув від дрона біля станції. Головний інженер Олександр Яковлєв перебував у службовому автомобілі з водієм між територією АЕС і містом Енергодар.

Ще раніше, 4 червня, Запорізька ТЕС, яка забезпечує передачу електроенергії до атомної станції, зазнала потужної атаки.

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