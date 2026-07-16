Росія ударила по Одесі ракетами: є загиблі, серед поранених - діти

Ворог сьому добу завдає ударів по Одещині.

Російська окупаційна армія ввечері 16 липня завдала по Одесі ракетного удару, вже відомо щонайменше про двох загиблих, серед поранених - діти.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 22:00 та моніторингові канали повідомили, що на місто летять ракети. Незабаром в Одесі пролунали гучні вибухи.

Згодом начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що ворог здійснив ракетну атаку. Станом на 23:00, було відомо про двох загиблих та шістьох поранених, серед яких - три дитини.

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Лисак зазначив, що на місці працюють відповідні служби.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі. Інформація уточнюється про потерпілих уточнюється. На фото, яке він оприлюднив, видно, що через удар потрощено житлові будинки.

У соцмережах люди повідомляють, що від осколкових поранень загинув чоловік.

Моніторингові канали закликають жителів Одеси переглянути своє ставлення до ракетної небезпеки. Адже ворог сьому добу завдає ударів по Одещині - всі повинні знати, де є укриття, у тому числі по маршруту слідування на роботу, або з роботи. Наголошується, що ворог лише посилюватиме тиск на місто.

Удари РФ по Одесі

Як повідомляв УНІАН, російська окупаційна армія завдає по Одесі та Одеській області ударів різними видами зброї. Вдень 16 липня ворог знов атакував місто, через що загинув чоловік похилого віку, ще троє отримали поранення. За даними моніторингових каналів, Одесу було атаковано баражуючими реактивними боєприпасами "Бандероль".

Вчора, 15 липня, через ракетний удар в обласному центрі були пошкоджені житлові будинки, у тому числі- багатоповерхівка. Загинуло троє людей, ще 8 отримали поранення.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що є декілька причин терору Одеси. Одна з них - росіяни використовують місто як майданчик для випробувань нової зброї, та зараз почала активно використовувати реактивні дрони.

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