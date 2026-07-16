Безпілотний винищувач США вперше відстрілявся ракетою 'повітря-повітря' AMRAAM (відео)

YFQ-44A є одним із двох безпілотників Collaborative Combat Aircraft, виробництво яких схвалили у червні.

Безпілотний винищувач YFQ-44A, створений компанією Anduril у рамках програми Collaborative Combat Aircraft (CCA), уперше запустив ракету класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM. Відповідне відео у мережі X виклав сам виробник.

Після зльоту з авіабази "Едвардс" безпілотник за допомогою програмного забезпечення Lattice отримав дані про ціль і виконав пуск ракети AIM-120 по віртуальній цілі, що перебувала поза межами його прямої видимості.

Випробування стали важливим етапом у розвитку програми CCA. YFQ-44A є одним із двох безпілотників Collaborative Combat Aircraft (так званих "вірних ведених"), виробництво яких у червні схвалили для формування змішаного флоту безпілотних винищувачів США.

YFQ-44A має довжину 6,1 метра, розмах крил 5,2 метра та максимальну злітну вагу понад 2,2 тонни.

У майбутньому такі БпЛА зможуть атакувати повітряні й наземні цілі власним озброєнням, а також виконувати роль розвідників і повітряних вузлів зв'язку.

За даними порталу Defense Express, інший учасник програми CCA – компанія General Atomics із безпілотником YFQ-42A – планує провести перші бойові пуски до кінця цього року. У компанії повідомили, що ракети запускатимуться з внутрішнього відсіку дрона (YFQ-44A, як видно на оприлюднених кадрах, використовував зовнішні пілони).

Портал нагадує, що YFQ-44A не є першим безпілотником, який випробував AIM-120 AMRAAM. Ще торік австралійський MQ-28 Ghost Bat від Boeing під час тестів успішно уразив повітряну мішень цією ж ракетою.

Ще одним прикладом розвитку безпілотних винищувачів є турецький Kızılelma. Під час імітаційних випробувань у листопаді минулого року він умовно уразив винищувач F-16 ракетою класу "повітря-повітря" Gökdoğan.

Американські винищувачі – інші новини

Попри стрімкий розвиток безпілотної авіації, американці не поспішають відмовлятися від пілотованих літаків. Перспективний винищувач шостого покоління для Повітряних сил США F-47 матиме щонайменше одного льотчика. Не виключена поява двомісної версії літака.

Винищувач шостого покоління для американського флоту також зображують пілотованим. Водночас немає гарантій, що він з’явиться на світ – у США може просто не вистачити коштів на реалізацію двох амбітних програм у сфері бойової авіації.

Вас також можуть зацікавити новини: