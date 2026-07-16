Унікальні види під загрозою: у Новій Зеландії вперше підтвердили небезпечну хворобу

Для країни, де птахи мають особливе значення, поява H5N1 може мати катастрофічні наслідки.

У Новій Зеландії вперше офіційно підтвердили випадок зараження смертельно небезпечним штамом пташиного грипу H5N1, повідомляє The Guardian. Науковці та природоохоронці побоюються: якщо вірус почне активно поширюватися, то може завдати нищівного удару по унікальній місцевій орнітофауні, значна частина якої вже перебуває під загрозою зникнення.

Позитивний тест на H5N1 отримав, зокрема, один морський птах – бурий поморник (brown skua). Його знайшли 10 липня на пляжі Петоне поблизу Веллінгтона, а про підтвердження діагнозу влада повідомила в середу, про що вчора заявив міністр біобезпеки країни Ендрю Гоггард.

Для Нової Зеландії, де птахи мають особливе значення як для природи, так і для культури, поява H5N1 може мати катастрофічні наслідки.

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Втім, країна вже кілька років готувалася до такого сценарію. Зараз триває програма вакцинації п'яти видів рідкісних птахів, які утримуються в центрах розведення. Серед них – легендарний какапо та такахе.

Міністерство первинних галузей також повідомило, що в країні діє масштабна система моніторингу, яка охоплює природні заповідники, зоопарки, птахофабрики, ветеринарні служби та повідомлення від громадян.

Професор біології охорони природи Оклендського університету Джеймс Рассел зазначив, що поява пташиного грипу стала ще одним серйозним викликом для місцевих видів.

За його словами, повністю зупинити поширення вірусу серед диких птахів навряд чи вдасться, однак можна зменшити інші фактори ризику, щоб популяції були достатньо сильними й змогли відновитися після епідемії.

Своєю чергою міністр Ендрю Гоггард наголосив, що наразі доказів масової загибелі птахів або передачі вірусу між дикими птахами в Новій Зеландії немає.

Водночас влада закликала жителів бути уважними та повідомляти на спеціальну гарячу лінію про випадки, коли в одному місці виявлено трьох або більше хворих чи загиблих птахів.

Вірус уже поширився майже по всьому світу

Штам H5N1 виник в Азії, а з 2021 року активно поширюється Європою та Америкою. У сезоні 2023–2024 років він дістався Антарктиди, а на початку липня цього року перші підтверджені випадки були зафіксовані й на материковій частині Австралії. За цей час вірус убив мільйони птахів по всьому світу, а в окремих регіонах чисельність деяких популяцій скоротилася приблизно на 75%.

До характерних симптомів належать слабкість, судоми, неприродне скручування шиї та голови, а також утруднене дихання.

Особливо вразливі рідкісні види

Новозеландська фауна є унікальною. Єдиними місцевими наземними ссавцями тут є кажани та морські ссавці, тому птахи еволюціонували особливим шляхом.

Саме тут мешкає найбільша у світі кількість видів нелітаючих птахів – як сучасних, так і вимерлих. Крім того, країна має найрізноманітніше у світі різноманіття морських птахів.

Близько 80% місцевих видів уже вважаються такими, що перебувають під загрозою зникнення, а понад десяток опинилися на межі повного вимирання.

Вірусолог Університету Отаго Джемма Геогеган зазначила, що Новій Зеландії певною мірою пощастило, адже вона може використати досвід інших країн, які вже зіткнулися з H5N1, зокрема Австралії.

Водночас професор епідеміології Університету Массі Найджел Френч наголосив, що вплив вірусу на місцеві види поки що залишається малопередбачуваним, оскільки різні птахи мають різну сприйнятливість до інфекції.

Найбільшу небезпеку він бачить для видів, які живуть великими колоніями, насамперед прибережних птахів і падальників. Серед них є й украй рідкісні види, зокрема новозеландська крячка, популяція якої налічує лише близько 50 особин.

Крім того, заражатися можуть і морські ссавці, зокрема новозеландські морські леви, які також перебувають під загрозою зникнення.

На думку професора, для багатьох національних символів країни вірус може стати справжньою катастрофою. Саме тому Новій Зеландії необхідно максимально використовувати вакцинацію та інші заходи стримування інфекції.

Він підкреслив, що захист місцевих птахів має не лише природоохоронне, а й величезне культурне значення для всієї країни.

Новини екології

Нагадаємо, у приморських містах Великої Британії чайки почали поводитися, як п’яні. Незвичну поведінку чайок спостерігали, зокрема, в прибережних містах Лоустофт і Олдборо в графстві Саффолк. Очевидці повідомляли, що птахи хиталися, невпевнено пересувалися дорогами та тротуарами і створювали перешкоди для автомобілів.

На думку орнітологів, причина - літаючі мурахи, якими масово ласують птахи під час спеки. Якщо чайка з'їдає велику кількість таких комах, надлишок цієї речовини може тимчасово вплинути на її координацію.

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