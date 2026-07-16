Зеленський анонсував кадрове перезавантаження українських посольств

Також він розповів про хорошу зустріч з міністром закордонних справ Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський, який призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони, анонсував кадрове перезавантаження українських посольств. Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Завтра ми будемо говорити з Кирилом Будановим і дипломатичною командою нашою щодо перезавантаження українських закордонних представництв. Українські посольства мають бути дуже ефективними й будуть", - заявив Зеленський

Він нагадав, що сьогодні в Україні був прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Відео дня

"Я подякував йому від усіх нас, від усієї держави за лідерство, за постійну підтримку. Є сьогодні новий оборонний пакет від Британії та Швеції - 300 мільйонів євро для того, щоб швидше "гріпени" запрацювали в нашому небі. Британія - з Україною", - зазначив президент.

Також він розповів про хорошу зустріч з міністром закордонних справ Туреччини.

"Туреччина підтверджує, що буде робити все для проведення зустрічі на рівні лідерів для закінчення цієї війни. Кожен день ми повністю забезпечуємо міжнародну роботу, щоб Україна трималась і могла захищатися. Ми повинні зробити все, щоб результатом нашого захисту став мир. Мир справжній, мир достойний, гарантований мир. Обов’язково цього досягнемо", - додав Зеленський.

Новий Кабмін

Сьогодні Верховна Рада України схвалила новий склад Кабінету міністрів України. За це рішення проголосували 264 народних депутатів.

Проти проголосували 15 депутатів, утрималися - 19, а не голосували - 20. Жодного голосу "за" не дала "Європейська солідарність", "Батьківщина" - лише один, а фракція "Голос" - два.

Від "Слуги народу" - 193 "за", від "Платформи за життя та мир" - 16, від "Відновлення України" - 14, від "Партії "За майбутнє" - 14, від "Довіри" - 17.

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