Вчені знайшли понад 200 скам'янілих яєць із винятково рідкісними ембріонами (фото)

Яйця птерозаврів мали м’яку, тонку оболонку, яка за своєю структурою була ближчою до шкаралупи сучасних ящірок.

У блоці пісковика площею близько 3,28 квадратних метрів у Китаї, де виявили приховану мережу тунелів під кам’яним містом, було виявлено щонайменше 215 скам’янілих яєць літаючого плазуна Hamipterus tianshanensis. Про це пише Indian Defence Review.

Дослідники припускають, що з урахуванням матеріалу, який досі залишається похованим під оголеним шаром, кількість яєць може сягати 300.

Шістнадцять яєць містять часткові ембріони, причому деякі з них збереглися у тривимірному вигляді, а не у сплющеному, що обмежувало попередні знахідки. Згідно з дослідженням палеонтолога Сяоліня Вана з Китайської академії наук, опублікованим у журналі Science, яйця відносяться до раннього крейдяного періоду, приблизно 120 мільйонів років тому.

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Зазначається, що яйця птерозаврів історично є одним із найрідкісніших типів скам’янілостей, які можна знайти в неушкодженому вигляді. До цих розкопок у світі було виявлено всього сім таких яєць: п’ять із цього ж китайського місця знахідки та два з Аргентини, причому лише один із аргентинських екземплярів зберіг сплющений ембріон, як зазначалося в Science News під час публікації первинного дослідження.

Наявність 215 підтверджених яєць в одному блоці розширює можливості дослідників у роботі з даними, переносячи науку від окремих тематичних досліджень до аналізу на рівні популяції окремого виду.

Чому так мало яєць птерозаврів збереглося у вигляді скам’янілостей

На відміну від твердих, скам’янілих шкаралуп яєць динозаврів або птахів, яйця птерозаврів мали м’яку, тонку оболонку, за структурою ближчу до шкаралупи сучасних ящірок. Ця м’якість робила їх вразливими до руйнування або деформації під час скам’яніння, що є основною причиною того, чому дотепер було так важко знайти цілі зразки, а особливо ембріони, у палеонтологічній літописі.

Важливо, що на цьому тлі блок, який містить сотні яєць одночасно, деякі з яких містять тривимірні ембріони, виділяється як надзвичайно добре збережений зразок, а не як розрізнена жменька фрагментів. Один ембріон, зокрема, зберіг частину крила разом із повною нижньою щелепою, що дає дослідникам детальні анатомічні зображення, які зазвичай неможливо отримати зі сплющених зразків.

Масштаб також відкриває можливості, недоступні для окремих зразків. Маючи в розпорядженні 215 яєць для вимірювання, дослідники можуть почати порівнювати розміри та форму в популяції й отримати уявлення про природний діапазон мінливості всередині виду, що було неможливо, коли для дослідження існувала лише невелика кількість яєць.

Повінь засипала місце гніздування неушкодженим

Цікаво, що яйця не окаменіли в тому місці, де вони були спочатку відкладені. Співавтор дослідження Олександр Келлнер із Національного музею/Федерального університету Ріо-де-Жанейро заявив, що кладка, ймовірно, була перемішана й деформована після того, як її змило паводковими водами під час сильного шторму, а не була знайдена недоторканою на природному місці гніздування.

Осади, принесені повінню, мабуть, швидко засипали яйця, і ця швидкість мала значення. Яйця з м’якою шкаралупою, залишені на відкритому повітрі, розклалися б до того, як відбулося б скам’яніння.

За словами вченого, в іншому випадку вони б розклалися. Висока концентрація яєць, упакованих в один блок пісковика, свідчить про потужну повінь, здатну перемістити й засипати всю велику кладку одночасно.

Келлнер описав роботу на цьому кістковому родовищі як таку, що триває, оскільки з моменту перших розкопок на цьому місці виявляються нові яйця. Він назвав це відкриття відправною точкою для подальших пошуків, а не завершеним дослідженням, просто зазначивши:

"Потрібно просто опуститися на коліна й подивитися".

Сканування вказує на пташенят, які могли ходити раніше, ніж літати

Важливо, що для вивчення ембріонів, не руйнуючи скам’янілості, дослідницька група використовувала комп’ютерну томографію у поєднанні з аналізом мікроструктури кісток. Це дозволило їм дослідити внутрішні деталі скелета на зразках, надто крихких для ручної обробки, зосередившись на двох найбільш добре збережених ембріонах у колекції.

У цих двох ембріонів дельтопекторальний гребінь - структура крила, що слугує опорою для літальних м’язів, - залишався недорозвиненим навіть у зразка, який вважається найближчим до вилуплення. Стегнова кістка, або кістка ноги, навпаки, демонструвала набагато повніший розвиток у тих самих ембріонів, створюючи явний контраст між двома частинами тіла.

Вчені, які проводили це дослідження, розтлумачили цей розрив як свідчення того, що птерозаври, які щойно вилупилися, можливо, могли ходити незабаром після появи на світ, але ще не були здатні літати. Це вказує на більш залежний початок життя, ніж передбачалося раніше, оскільки політ був центральним елементом харчування та пересування дорослих птерозаврів.

Грунтуючись на цій закономірності, автори дослідження припускають, що щойно вилупилися дитинчата, можливо, все ще потребували певної батьківської турботи щодо харчування в перші дні свого життя, а не могли самостійно добувати їжу відразу після вилуплення, як припускали деякі більш ранні моделі розвитку птерозаврів.

Новини археології

Унікальна форма кістки дозволила встановити, що територією Таїланду, де було виявлено золоті кільця віком 2000 років із загадковим стародавнім написом, колись бродив довгошиїй динозавр.

Цей динозавр, Uragasaurus kalasinensis, належить до родини зауроподів, відомих як Mamenchisauridae. Скам’янілості цієї групи рідко виявлялися за межами Китаю, але знахідка U. kalasinensis на основі єдиного хребця з північно-східного Таїланду свідчить про те, що ці динозаври юрського періоду могли бути більш поширеними, ніж вважалося раніше.

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