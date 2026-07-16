Корецький звільнив Вигівського з посади очільника Нацполіції: хто буде замість нього

За даними ЗМІ, тимчасово виконуючим обов'язків голови Нацполіції стане Максим Цуцкірідзе.

Івана Вигівського було звільнено з посади голови Національної поліції України, повідомляється в розпорядженні нового прем'єр-міністра України Сергія Корецького, яке опубліковане на сайті Кабінета міністрів.

"Звільнити Вигівського Івана Михайловича з посади голови Національної поліції України за власним бажанням", - йдеться в заяві.

За даними джерел РБК-Україна, тимчасово виконуючим обов'язків голови Нацполіції стане Максим Цуцкірідзе, який був першим заступником Вигівського.

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З січня до липня 2023 року Вигівський тимчасово виконував обов'язки Голови Національної поліції України, а з липня 2023 року був призначений очільником відомства.

Відомо, що 16 липня Вигівського призначено на посаду Міністра внутрішніх справ України.

Новий склад Кабміну: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України. Він раніше не обіймав посад в урядових органах, хоча керував державними корпораціями та енергетичною компанією. Зокрема, Корецький очолював компанії "Укрнафта" й "Укртатнафта". На початку 2025 року подав свою кандидатуру на посаду голови "Нафтогазу", й виграв конкурс. Під його керівництвом компанія, яка щойно пройшла важкий опалювальний сезон 2024-2025 років, почала накопичувати газ на наступну зиму.

Також ми писали, що парламент ухвалив новий склад Кабміну. За це рішення проголосували 264 народних депутатів. Зокрема, постановою передбачено призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра України. До цього він був призначений міністром енергетики України. Примітно, що голова Миколаївської обласної держадміністрації Віталій Кім призначений новим міністром у справах ветеранів України.

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