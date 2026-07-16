Зеленський звільнив голів Київської та Миколаївської ОДА, а також Київської МВА

Миколу Калашника було призначено на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України, а Віталія Кіма - на посаду міністра у справах ветеранів України.

В четвер, 16 липня, президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про звільнення голів Миколаївської та Київської обласної державної адміністрації та очільника Київської міської військової військової адміністрації. Про це йдеться на сайті президента.

Так, указом №614 Віталія Кіма звільнено з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Водночас, опубліковано документ, в якому вказується, що тимчасово виконувати обов'язки очільника Миколаївської ОДА буде Георгій Решетілов.

Відео дня

Окрім цього, президент України звільнив з посади голови Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника. На сайті вказано, що тимчасово виконувати його обов'язки буде Руслан Олійник.

Також ще одним указом Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації.

Новий Кабмін

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада схвалила новий склад Кабінету міністрів України. Так, Миколу Калашника було призначено на посаду міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Віталій Кім буде обіймати посаду міністра у справах ветеранів України.

Також ми писали, що 289 народних депутатів підтримали пропозицію призначити прем'єр-міністром України Сергія Корецького. Під час виступу він розповів про свої результати на посадах очільника "Укрнафти" та НАК "Нафтогаз". На початку 2025 року він подав свою кандидатуру на посаду голови "Нафтогазу", вигравши конкурс. Під його керівництвом компанія, яка щойно пройшла важкий опалювальний сезон 2024-2025 років, почала накопичувати газ на наступну зиму. Корецький, пише видання, відповідав за пошук кредиторів для цього.

Зеленський доручив тимчасовому виконувачу обов'язків голови Служби безпеки України Євгенію Хмарі очолити Міністерство оборони України до офіційного призначення на посаду. За слвоами президента України, Хмара "здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій".

Вас також можуть зацікавити новини: