АЗС почали піднімати ціни на дизель: скільки коштує пальне тепер

Ситуацію ускладнюють логістичні затримки і скорочення обсягів зберігання пального через атаки на паливну інфраструктуру.

Роздрібні ціни на пальне почали зростання, і першими до підвищення вдалися мережі нижнього цінового сегмента. Про це пише профільний портал enkorr з посиланням на дані моніторингу консалтингової компанії "А-95".

За день, 15-16 липня, середня роздрібна вартість дизельного пального зросла на 20 коп./л, до 76,48 грн/л, бензину А-95 – на 17 коп./л, до 74,86 грн/л. Скраплений газ не зазнав змін – 40,03 грн/л.

Станом на 16 липня на 1 грн/л ціни на пальне зросли на станціях "Авантаж 7", Marshal, VostokGaz. Гривню до дизельного палива додали також Brent Oil, Neftek і точково "БРСМ-Нафта". У останньої залежно від регіону вартість дизпального зросла на 0,50-2,20 грн/л (72,81 грн/л в середньому у мережі), бензину – на 0,50-1 грн/л (71,49 грн/л).

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Найбільший крок по дизпальному зробили у криворізькій мережі RLS: +2 грн/л (73,90 грн/л). ZOG, Mango докрутили до пального 50 коп./л. VST підняв бензин на 1 грн/л, дизпальне – на 50 коп./л. Мережа "Фактор", яка днем раніше додала до ціни 4 грн/л, сьогодні скоригувала її вниз на 1 грн/л.

Найнижчу ціну на дизельне пальне серед мереж утримує "Катрал" – 71,99 грн/л. Водночас з огляду на гуртові ціни на півдні, де працює оператор (близько 76 грн/л), дизель на стелах мережі коштує приблизно на 4 грн/л дешевше за його поточну закупівельну вартість.

Аналітики зазначають, що на роздрібні ціни тисне не лише зменшення маржі, а й обмежена пропозиція на гуртовому ринку. Ситуацію ускладнюють логістичні затримки й скорочення обсягів зберігання пального через регулярні атаки на паливну інфраструктуру. Найбільше це позначається на мережах, які не здійснюють прямого імпорту і змушені закуповувати ресурс на внутрішньому гуртовому ринку.

Прогнозується, що найближчим часом збільшення цін на паливо, насамперед дизельного пального, охопить більшу кількість мереж, включно з національними. Ймовірно, на це слід очікувати ще цього тижня.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін заявил, что на українських АЗС з наступного тижня може початися нова хвиля подорожчання пального. Бензин і дизель можуть зрости в ціні приблизно на 12 гривень, а вартість літра може подорожчати до 90 гривень через ситуацію на Близькому Сході та сезонне зростання попиту.

Також Льоушкін зазначав, що ворожі російські атаки по українським АЗС можуть призвести до змін у розподіленні і доставці пального до кінцевого споживача. При цьому, за його словами, дефіциту бензину в Україні внаслідок російських ударів по АЗС не виникне, а виникне проблема, як розповсюджувати і доставляти до кінцевого споживача пальне.

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