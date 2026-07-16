Франція і Нідерланди залагодили територіальну суперечку, якій вже 400 років

Франція дала свою остаточну згоду, тепер документ має затвердити парламент Нідерландів.

Французький парламент зробив крок до юридичного врегулювання однієї з найстаріших прикордонних суперечок між європейськими державами. Схвалено законопроєкт, який дозволяє ратифікувати підписану у 2023 році угоду про офіційне визначення кордону між французькою заморською громадою Сен-Мартен і нідерландською частиною острова Сінт-Мартен. Про це пише Politico.

Йдеться про острів Сен-Мартен у Карибському морі, який Франція та Нідерланди домовилися розділити ще у 1648 році. Водночас, як зазначається у публікації, попри майже чотири століття спільної історії, точну лінію кордону так і не було юридично визначено. Через це фактичний кордон сформувався поступово, а окремі питання щодо його проходження залишалися неврегульованими.

Ухвалений французькими депутатами законопроєкт санкціонує ратифікацію угоди про делімітацію кордону, що має надати юридичну визначеність одному з найбільш незвичайних кордонів Європи.

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Як йдеться у публікації, французька частина острова входить до складу Європейського Союзу, тоді як Сінт-Мартен є самоврядною країною у складі Королівства Нідерландів, до якого також належать власне європейська держава Нідерланди, а також карибські острови Аруба та Кюрасао, які не входять до ЄС. Попри різні митні, міграційні та податкові режими двох частин острова Сен-Мартен, жителі щодня безперешкодно перетинають відкритий кордон.

Видання нагадує, що відсутність офіційно закріпленої межі роками створювала труднощі у питаннях видачі дозволів, діяльності правоохоронних органів та управління природними ресурсами, особливо в районі лагуни, яка розташована між двома частинами острова.

Переломним моментом став руйнівний ураган "Ірма", який обрушився на острів у 2017 році. Він зруйнував понад 95% будівель острова, змусивши Париж і Гаагу нарешті врегулювати це питання.

Водночас процес ще не завершено. Як зазначає Politico, для набуття чинності угоду має також ратифікувати Королівство Нідерландів. Лише після цього документ офіційно закріпить кордон, який фактично існував протягом кількох століть.

Заморські території Франції

Як писав УНІАН, у липні 2025 року Франція та політичні сили Нової Каледонії досягли історичної домовленості щодо перегляду статусу цієї заморської території. Після місяців напруги, спричинених заворушеннями 2024 року, було підписано проект угоди, яка передбачає створення "Держави Нової Каледонії" у складі Французької Республіки, що має бути закріплено в Конституції Франції.

Передбачається запровадження каледонської національності поряд із французькою (подвійне громадянство), поступова передача деяких повноважень (зокрема, у сфері дипломатії та економіки), а також реформа інститутів і виборчого законодавства. Це рішення не передбачає повної незалежності, але надає території значно ширшу автономію та елементи спільного суверенітету, зберігаючи за Парижем контроль над обороною, зовнішньою політикою та ключовими питаннями.

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