Перехоплювач ЗСУ збив рідкісний дрон росіян 'Оріон' (відео)

Його вартість сягає 5 мільйонів доларів.

Український дрон-перехоплювач збив російський безпілотник "Оріон", здатний нести крилаті ракети S8000 "Бандероль". Як повідомляється на сторінці 115-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України у Facebook, це зробив їхній підрозділ "Прибульці".

Зауважується, що "Оріон" - це рідкісний, дорогий та небезпечний БпЛА. Його вартість сягає 5 мільйонів доларів. Він може нести авіабомби та ударні "Бандеролі", які тероризують українські міста.

"Його нелегко збити. Але пілоти ЗРДН "Прибульці" 115 ОМБр вистежили, наздогнали і знищили ворожого "птаха". Це другий випадок збиття "Оріона" дроном-перехоплювачем", - йдеться у повідомленні.

Деталі про "Оріон" та "Бандероль"

Як зазначає "Мілітарний", "Оріон" може нести бойове навантаження масою до 200 кілограмів і має бойовий радіус дії до 250 кілометрів.

Максимальна тривалість його польоту становить до 30 годин, а практична стеля - близько 8 тисяч метрів.

Водночас максимальна швидкість "Бандеролі" становить 620-650 кілометрів за годину, а крейсерська - 520-560 км/год.

"Для польоту ракета використовує китайський турбореактивний двигун виробництва Swiwin масою 8,5 кг. Максимальна тяга двигуна (за 65 000 об/хв) становить 81,6 кгс", - зазначають аналітики і додають, що за таких характеристик двигуна дальність польоту ракети сягає 500 км.

Ракета оснащена бойовою частиною типу ОФБЧ-150 загальною масою 114,3 кг, з яких 49,5 кг припадає на вибухову речовину. "Як вибухову речовину використано октоген з алюмінієвою пудрою, а пластифікатором є циклотетраметилентетранітрамін", - вказує "Мілітарний".

Дивна деталь на "Оріоні"

Як повідомлялося, раніше у Defense Express зауважили, що російські пропагандистські ресурси оприлюднили відеорепортаж, в якому видно відсутність оптико-електронної станції у носовій частині БпЛА "Оріон".

Не виключено, що її заблюрили, або ж для запуску S8000 "Бандероль" росіяни вирішили створити окремий варіант БпЛА "Оріон", який може не мати ОЕС в носовій частині, але натомість оснащений антеною супутникового зв'язку у верхній частині фюзеляжу.

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