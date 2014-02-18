"Правий сектор" тренується протистояти "Беркуту"

Зокрема, щовечора націоналісти проводять бойові вправи на Майдані Незалежності, пише Gazeta.ua.

Більшість з них вдягнена у камуфляжну форму, на головах — балаклави. Озброєні праві радикали дерев'яними палицями та металевими щитами.

Командир сотні "Правого сектора" проводить інструктаж й роз'яснює специфіку та тактику ведення вуличного бою.

Після цього, націоналісти розбиваються на дві команди. Одна з них представляє сили "Беркута", інша - "Правого сектора".

"Люди, розійдіться по домівках, а то буде боляче!" - вигукують "міліціонери".

У свою чергу праві радикали відповідають: "Переходьте на бік народу! Не захищайте бандитську владу! Слава Україні!"

Так звані "беркутівці" йдуть в атаку, б'ючи палицями й намагаючись прорвати кордон активістів. При цьому використовується світлошумові піротехнічні засоби, зав'язується бійка. Повалені на асфальт бійці вважаються знешкодженими.

Також хлопці вчаться будувати із щитів "черепаху", тримати стрій, відбивати удари й відтісняти нападників.

Довкола збираються зацікавлені перехожі. Після завершення бойових вправ націоналісти організовано покидають місце тренувань, люди розступаються й вигукують їм услід: "Молодці!".