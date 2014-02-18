Лікар Богомолець закликає медиків на допомогу в медпункти Майдану, куди почали доставляти постраждалих

Лікар Ольга Богомолець закликає медиків-волонтерів на допомогу в медпункти Майдану, куди почали доставляти постраждалих під час сьогоднішніх зіткнень в Києві.

Про це повідомляє прес-служба ВО “Батьківщина”. Лікарям, які бажають стати волонтерами, слід звертатися за тел: (063) 2330303. Як повідомляв УНІАН, сьогодні тисячі прихильників Майдану вирушили до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи. Мітинг переріс в протистояння.

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