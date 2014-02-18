Лікар Богомолець закликає медиків на допомогу в медпункти Майдану, куди почали доставляти постраждалих
11:49, 18 лютого 2014Політика
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Лікар Ольга Богомолець закликає медиків-волонтерів на допомогу в медпункти Майдану, куди почали доставляти постраждалих під час сьогоднішніх зіткнень в Києві.
Лікар Ольга Богомолець закликає медиків-волонтерів на допомогу в медпункти Майдану, куди почали доставляти постраждалих
Про це повідомляє прес-служба ВО “Батьківщина”.
Лікарям, які бажають стати волонтерами, слід звертатися за тел: (063) 2330303.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні тисячі прихильників Майдану вирушили до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи. Мітинг переріс в протистояння.
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