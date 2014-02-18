Мітингувальники витіснили снайперів з даху будинку на Інститутській

У Києві мітингувальники вилізли на дах будинку на розі вулиць Шовковичної та Інститутської, з якого міліціонери стріляли по людях. Після цього снайпери втекли з даху.

Як передає кореспондент УНІАН, вони відстрілювалися і кидали в мітингувальників газові гранати на даху будинку.

Зараз дах контролюють мітингувальники, їх там близько 10 чоловік.

На Шовковичній мітингувальники знову запалили вантажний автомобіль, який перед цим міліція погасила з пожежних гідрантів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні тисячі прихильників Майдану пішли до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи.

Підходи до Верховної Ради заблоковано посиленими загонами бійців спецпризначення.

На вул. Інститутській та Шовковичній почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями. Також почалися сутички в Маріїнському парку.

Троє снайперів на даху будинку на розі вулиць Шовковичної та Інститутської стріляли з травматичної зброї 12-го калібру в мітингувальників.