Фаріон побилася у Раді з регіоналом (фото)

"В Раді теж гаряче, щойно свободівці поштовхали регіонала Юрія Самойленка. Що цікаво, затіяла бійку Ірина Фаріон. Самойленко пожалівся на депутатку-забіяку Олегу Тягнибоку, але той лише розвів руками", - йдеться в повідомленні на сторінці Євромайдану у Facebook.

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