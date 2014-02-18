Фаріон побилася у Раді з регіоналом (фото)
13:24, 18 лютого 2014Політика
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У Верховній Раді депутати від опозиції побилися з провладними депутатати.
Фаріон побилася з реіоналом / facebook.com/Ганна Грабарська
"В Раді теж гаряче, щойно свободівці поштовхали регіонала Юрія Самойленка. Що цікаво, затіяла бійку Ірина Фаріон. Самойленко пожалівся на депутатку-забіяку Олегу Тягнибоку, але той лише розвів руками", - йдеться в повідомленні на сторінці Євромайдану у Facebook.
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