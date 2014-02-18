У Захарченка заявили про п'ятьох постраждалих військовослужбовців ВВ
14:32, 18 лютого 2014Політика
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П'ять військовослужбовців внутрішніх військ отримали вогнепальні поранення, повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України.
Постраждало п'ятеро військовослужбовців
Як йдеться в повідомленні, «з тіла одного з бійців медики вилучили кулю від пістолетного патрона. Ще одному правоохоронцю зараз надають медичну допомогу – намагаються зупинити кровотечу та вийняти кулю».
Всього на цей момент постраждало 37 правоохоронців, зазначається в повідомленні УЗГ.
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