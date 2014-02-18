Кабмін слід сформувати з антикризових менеджерів - політолог

Прем'єр-міністром України має стати лише “камікадзе”, оскільки вивести країну зі складної економічної ситуації можливо лише завдяки непопулярним крокам.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив політичний експерт Андрій Золотарьов.

“Вихід з цієї ситуації можливий лише шляхом болючих і непопулярних заходів. Хто зараз з потенційних опозиційних лідерів, «регіоналів» заявить, що соціальні гарантії будуть обнулені, зарплати будуть заморожені, бюджетні дотації в галузях промисловості, швидше за все, будуть радикально урізані. Тобто, на порядок денний потрібно виносити масу непопулярних заходів, за які народ готовий буде “порвати” будь-кого. Тому в цьому і проявляється боягузтво політиків, які заради збереження рейтингів бояться сказати про очевидні речі: що з ситуації, в якій сьогодні знаходиться економіка України, безболісного виходу, на жаль, вже немає”, - сказав Золотарьов.

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За його словами, на даний в Україні необхідні дуже швидкі та жорсткі рішення, приймати які можуть досить жорсткі особистості, які будуть вихідцями з приватного сектору економіки.

Водночас політолог Віталій Бала зазначив, що Кабмін треба формувати з антикризових менеджерів.

«Потрібно вводити команду з приватного сектору. Це ті люди, які отримали гарну освіту, працюють в гарних серйозних компаніях. Це рівень заступника міністра, саме там можна абсолютно спокійно знайти фахівців, які б не мали політичних амбіцій», - сказав Бала, додавши, що таких людей в Україні достатньо, і за рік-півтора вони б могли стабілізувати ситуацію в економіці.

Своєю чергою соціолог Євген Копатько висловив думку, що жодних компромісних фігур під час обговорення кандидатур на посаду прем'єр-міністра не буде. Соціолог також вважає, що очолити уряд повинна людина, яка перебуває поза політикою.

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“Це повинні бути люди (прем'єр та міністри — УНІАН), які б приймали такі рішення, до яких слово «непопулярний» не підходить. Це повинні бути жорсткі економічні рішення. Політика повинна піти з роботи Кабміну”, - переконаний Копатько.

Як повідомляв УНІАН, Микола Азаров пішов у відставку з поста прем’єр-міністра України 28 січня. Президент має внести кандидатуру на посаду прем'єра у парламент. Серед імовірних кандидатів називають главу АП Андрія Клюєва, в. о. прем'єра Сергія Арбузова і опозиціонера Арсенія Яценюка.

Сьогодні лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявив, що опозиція готова взяти на себе формування уряду.