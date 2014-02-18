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Мітингувальники вибили внутрішні війська з вулиці Шовковичної
15:52, 18 лютого 2014
Політика
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Мітингувальники вибили внутрненние війська з вулиці Шовковичної
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