Кілька тисяч мітингувальників біжать на Майдан, "беркут" стріляє їм навздогін
16:03, 18 лютого 2014Політика
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Кілька тисяч мітингувальників біжать на Майдан.
"Беркут" стріляє в мітингувальників гумовими кулями
Як передає кореспондент УНІАН, за людьми біжать беркутівці, стріляючи гумовими кулями.
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Зараз бійці «беркуту» підійшли до барикад Майдану.
Люди повибивали вікна станції метро “Хрещатик”, зараз станція забита мітингувальниками.
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Перед барикадами беркут б’є людей.
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