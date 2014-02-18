Кілька тисяч мітингувальників біжать на Майдан, "беркут" стріляє їм навздогін

16:03, 18 лютого 2014
Політика
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Кілька тисяч мітингувальників біжать на Майдан.

Як передає кореспондент УНІАН, за людьми біжать беркутівці, стріляючи гумовими кулями.

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Зараз бійці «беркуту» підійшли до барикад Майдану.

Люди повибивали вікна станції метро “Хрещатик”, зараз станція забита мітингувальниками.

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Перед барикадами беркут б’є людей.

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