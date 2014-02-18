Депутати від "Батьківщини" вирушили на Майдан
16:56, 18 лютого 2014Політика
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Народні депутати фракції «Батьківщина» покинули будівлю Верховної Ради і вирушили на Майдан.
Кадр: Громадське
Як зазначив народний депутат Олександр Турчинов, таке рішення було ухвалено керівництвом фракції, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.
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Також з приміщення парламенту продовжується евакуація працівників, оскільки будівля ВР оточена «беркутівцями». Біля будівлі стоять кілька водометів.
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