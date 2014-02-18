Депутати від "Батьківщини" вирушили на Майдан

Народні депутати фракції «Батьківщина» покинули будівлю Верховної Ради і вирушили на Майдан.

Як зазначив народний депутат Олександр Турчинов, таке рішення було ухвалено керівництвом фракції, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”. Читайте такожБеркут розбирає барикаду на Інститутській Також з приміщення парламенту продовжується евакуація працівників, оскільки будівля ВР оточена «беркутівцями». Біля будівлі стоять кілька водометів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter