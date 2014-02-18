На Європейську площу привезли кілька десятків людей з автоматами Калашникова
18:36, 18 лютого 2014Політика
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На Європейській площі з’явилися декілька десятків людей, озброєних автоматами Калашникова.
REUTERS
На столичній Європейській площі із трьох чорних мікроавтобусів вийшли декілька десятків людей у військовій формі без опізнавальних знаків, озброєні автоматами Калашникова.
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Як передає кореспондент УНІАН, на обличчях цих людей – маски.
Вони вирушили в напрямку Українського дому.
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