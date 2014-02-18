МВС заявляє про смерть другого міліціонера

Про це на прес-конференції повідомив прес-секретер МВС Сергій Бурлаков.

"Другий міліціонер, якого лікарі оперували, помер", - сказав Бурлаков. Він був у стані клінічної смерті.

Раніше повідомлялося про смерть одного міліціонера. Причиною загибелі було вогнепальне поранення в шию.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними з боку протестучих у вуличних заворушеннях у Києві загинуло 8 осіб.