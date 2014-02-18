МВС заявляє про смерть другого міліціонера
19:15, 18 лютого 2014Політика
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Сьогодні у вуличних боях у Києві загинуло двоє міліціонерів. Один загинув від вогнепального поранення в шию. Другий помер на операційному столі - лікарі не змогли його врятувати.
У зіткненнях в Києві загинуло вже два міліціонера / Reuters
Про це на прес-конференції повідомив прес-секретер МВС Сергій Бурлаков.
"Другий міліціонер, якого лікарі оперували, помер", - сказав Бурлаков. Він був у стані клінічної смерті.
Раніше повідомлялося про смерть одного міліціонера. Причиною загибелі було вогнепальне поранення в шию.
Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними з боку протестучих у вуличних заворушеннях у Києві загинуло 8 осіб.
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