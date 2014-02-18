Троє правоохоронців загинули у ході сутичок

Про це повідомляється на сайті МВС України.

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”Сьогодні під час масових заворушень за медичною допомогою звернулися 157 працівників міліції та військовослужбовців Внутрішніх військ. 135 - госпіталізовано. Серед них 3 померли, 35 – знаходяться у важкому стані. Загалом 35 правоохоронців отримали вогнепальні поранення”, - сказано в повідомленні.