На Майдані Незалежності розібрали майже усю бруківку

На Майдані Незалежності в Києві, де триває протистояння мітингувальників і правоохоронців, розібрали майже усю бруківку.

Як передає кореспондент УНІАН, по обидві сторони проїжджої частини вулиці Хрещатик від Будинку профспілок до Головпоштамту розібрана майже вся бруківка. Мітингувальники продовжують розбирати рештки бруківки біля Монументу Незалежності. Також мітингувальники активно збирають скляні пляшки, ймовірно, для приготуванню коктейлю Молотова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter