Представництво ЄС в Україні закликає владу надати доступ до медичної допомоги пораненим в центрі Києва

Представництво Євросоюзу в Україні закликає владу надати вільний доступ до медичної допомоги пораненим та всім тим, хто знаходиться у центрі Києва.

Читайте такожПід час протистояння в Києві загинуло вже 25 осіб, 241 осіб госпиталізовано- КМДАЯк повідомили УНІАН у представництві, за словами голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, «ми взяли до відома, що наразі рух транспорту у центрі міста обмежено. Це перешкоджає наданню медичної допомоги. Отримання належного медичного лікування – це основне право людини. Лікування має надаватися без жодних обмежень та незважаючи на будь-які інші обставини. Також важливо зупинити зіткнення – оскільки вони є серйозною перешкодою на шляху до надання медичної допомоги. Зіткнення, що тривають, мають припинитися негайно».