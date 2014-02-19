Янукович доручив Клюєву, Лукаш та Портнову організувати переговори з опозицією
20:11, 19 лютого 2014Політика
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Президент України Віктор Янукович доручив робочій групі на чолі із главою Адміністрації Президента України Андрієм Клюєвим прискорити організацію мирного політичного переговорного процесу для найшвидшого розв’язання кризи в Україні.
Виктор Янукович
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
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Як повідомлялося, до робочої групи з урегулювання політичної кризи також входять міністр юстиції Олена Лукаш та перший заступник глави АПУ Андрій Портнов.
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