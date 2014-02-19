Янукович доручив Клюєву, Лукаш та Портнову організувати переговори з опозицією

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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Як повідомлялося, до робочої групи з урегулювання політичної кризи також входять міністр юстиції Олена Лукаш та перший заступник глави АПУ Андрій Портнов.