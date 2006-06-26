Спікером має стати Кінах

Керівники 20 підприємств харчової, металургійної та машинобудівної галузей переконані, що спікером парламенту має стати голова Партії промисловців та підприємців Анатолій КІНАХ.

Про це йдеться у заяві керівників підприємств, переданій УНІАН.

“Бізнес упевнений, що посаду голови Верховної Ради України повинен обійняти виважений, досвідчений, мудрий політик, який керуватиметься у своїх діях інтересами економіки і суспільства та зможе забезпечити конструктивну співпрацю з майбутнім Кабінетом Міністрів України”, - зазначається у документі.

У листі підкреслюється, що після набуття чинності конституційної реформи центр ухвалення визначальних для розвитку держави рішень зміщується до Верховної Ради, якість роботи якої, переконані керівники підприємств, залежатиме від ефективності роботи спікера, його особистих якостей, таких як професіоналізм, порядність, моральність, організаторські здібності.

При цьому, зазначають автори документу, вітчизняна економіка та бізнес на сьогодні як ніколи потребують прогнозованих, стабільних умов розвитку, реалізації ряду заходів щодо захисту вітчизняних експортерів, створення умов чесної, прозорої конкуренції, посилення захисту внутрішнього ринку.

„Вважаємо, і цю думку поділяє чимало лідерів бізнесу та флагманів економіки, що саме голова ПППУ Анатолій КІНАХ повинен бути висунутим на посаду голови Верховної Ради, адже він володіє усіма необхідними для організації конструктивної роботи парламенту якостями, які, без перебільшення, стануть незамінними в нинішніх складних суспільно-політичних, соціально-економічних умовах”, - йдеться у документі.

Водночас у заяві наголошується, що вітчизняна економіка та бізнес, як і українська держава, виграють лише тоді, коли майбутній спікер, усвідомлюючи свою персональну відповідальність перед народом та державою, спрямовуватиме свій досвід та уміння не на стримування активності та ініціативності майбутнього прем’єра, а на забезпечення ефективного законотворчого процесу.

“Бізнес розраховує на те, що політик-прагматик, яким є А.КІНАХ, ставши головою парламенту та розставивши вірні орієнтири, керуватиметься, передовсім, інтересами економіки, підприємництва, держави та суспільства”, - резюмується у документі.

Текст заяви підписали, зокрема, керівники заводів „Запоріжавтоматика”, ”Радар”, „Радій”, „Електронмаш”, „Київприлад”, Запорізького титаномагнієвого комбінату, заводу безалкогольних напоїв (м. Запоріжжя) та ряду інших.

Як повідомляв УНІАН, завтра фракція «Наша Україна» визначить свою кандидатуру на посаду голови ВР, на яку претендують Петро ПОРОШЕНКО, А.КІНАХ та Володимир СТРЕТОВИЧ.