У мережі з'явилося відео розстрілу майданівців снайперами

14:57, 20 лютого 2014
Політика
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Група протестувальників стає жертвами снайпера (або снайперів) на вулиці Інститутській. 

На запису видно, як снайпери розстрілюють декількох протестувальників і змушують відступити.

Активісти вже виступили із зверненням до чесних правоохоронців з проханням нейтралізовувати снайперів і відправляти їх до судів.

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