У мережі з'явилося відео розстрілу майданівців снайперами
14:57, 20 лютого 2014Політика
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Група протестувальників стає жертвами снайпера (або снайперів) на вулиці Інститутській.
На запису видно, як снайпери розстрілюють декількох протестувальників і змушують відступити.
Активісти вже виступили із зверненням до чесних правоохоронців з проханням нейтралізовувати снайперів і відправляти їх до судів.
Снайпер розстрілює людей на вул. Інститутській
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